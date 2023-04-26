Знаменитости 26 апреля 2023, 01:39 «Такое у меня впервые». Басков рассказал о конфликте с соседями из-за пения Басков рассказал о конфликте с соседями из-за пения РИА «Новости»

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Соседи певца Николая Баскова выражают недовольство, когда он занимается вокалом в своей квартире. Об этом Народный артист России рассказал в интервью «Пятому каналу».

По словам Баскова, он не может играть на фортепиано у себя дома.

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«Соседи иногда мне намекают, что я все-таки очень громко оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом», — отметил он.

Исполнитель добавил, что соседи отвели ему определенное время, в которое он может музицировать у себя дома.

«Это впервые такое в моей жизни», — заявил он.

Теперь Басков планирует переехать в загородный дом, однако его строительство пока затягивается.

Ранее певец прокомментировал решение властей Канады внести его в санкционный список. По мнению артиста, в Канаде уделили много внимания его патриотической позиции. При этом он был приятно удивлен тем, что о нем знают в этой стране, писали «Известия».

Николай Басков ранее пожертвовал миллион рублей движению «Волонтеры Подмосковья» для помощи семьям военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Певец родился в офицерской семье, поэтому практически все детство провел в военных гарнизонах.