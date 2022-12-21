Общество 21 декабря 2022, 20:47 Николай Басков пожертвовал семьям участников спецоперации миллион рублей Певец Николай Басков сообщил о пожертвовании миллиона для помощи семьям участников СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народный артист России Николай Басков сообщил о решении перевести миллион рублей движению «Волонтеры Подмосковья» для помощи семьям военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Об этом певец рассказал на вручении премии «Мы рядом. Доброе дело» представителям движения.

Басков напомнил, что родился в офицерской семье и большую часть детства провел в военных гарнизонах.

Реклама

«Мы должны стать лучше не только друг для друга, но и для нашей любимой страны, великой Родины, которую каждый из нас сегодня по-своему защищает», — сказал он.

Реклама

Итоги премии «Мы рядом. Доброе дело» подвели в Подмосковье. Кампания длилась с 22 по 28 ноября, за это время заявки подали почти две тысячи человек

В 2022 году премию посвятили специальной военной операции. Ее главными героями стали военные, корреспонденты, волонтеры и активисты, которые собирают и отправляют помощь в зону боевых действий.

Жюри выбрало 120 победителей. В его состав вошли артисты Николай Басков и Игорь Бутман, кардиохирург Лео Бокерия, олимпийский чемпион Никита Нагорный и другие.