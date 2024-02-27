Знаменитости 27 февраля 2024, 13:07 Басков обиделся на Ревву и назвал своего преемника на «Золотом граммофоне» 7дней.ру: Басков обиделся на Ревву и назвал Лазарева своим преемником РИА «Новости»

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Во время «Золотого граммофона» Николай Басков обиделся на Александра Ревву из-за того, что его назвали самым сексуальным артистом. Кроме того, певец намекнул, кто мог бы стать его приемником, сообщил портал 7дней.ру.

По данным ресурса, ведущие премии, Басков и Киркоров, обсуждали, кто на свете всех милее — блондины или брюнеты. Басков не согласился с тем, что женщины предпочитают роковых брюнетов.

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По его словам, натуральный блондин вроде него — самый первый претендент на звание секс-символа. Например, перекрасив волосы в блонд, им вполне мог бы стать Сергей Лазарев, рассказал Басков.

Ранее австралийские власти ввели ограничения против российских артистов. Среди них оказались Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев.