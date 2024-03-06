Знаменитости 06 марта 2024, 16:40 «Басков, хватит жрать». Певец рассказал о мотивирующих звонках Валентины Матвиенко Певец Басков рассказал о звонках главы СФ Матвиенко с просьбой перестать есть Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Народный артист России Николай Басков рассказал о поддержке и интересе к своему творчеству со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Артист публично поблагодарил ее за это, сообщило РИА «Новости».

Басков обратился к Матвиенко со сцены, выступив на Всероссийском женском форуме, который проходит в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ.

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«Вообще, отдельно хочу сказать отдельные слова Валентине Ивановне Матвиенко, потому что она за моим творчеством следит с самого начала, и когда у меня бывают какие-то моменты не очень — звонит мне и говорит Валентина Ивановна: „Басков, хватит жрать!“, — рассказал певец.

Он уточнил, что в то время сильно поправился, на что Матвиенко заявила ему, что стране нужно смотреть на красивого артиста. В заключении своей речи артист добавил, что сейчас он «абсолютно красивый».

Выслушав рассказ певца, Матвиенко рассмеялась.

Ранее на «Золотом граммофоне» Басков затаил обиду на Александра Ревву. Поводом для его негодования стало признание комика самым сексуальным артистом.