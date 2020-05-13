Бари Алибасов рассказал, что бросил пить

По словам Алибасова, он принял это решение из-за большого количества дел. Он не пьет уже два месяца.

«Если серьезно, все зависит не от профессии, а от личных качеств человека. Кто-то пьет, кто-то не пьет, у всех по-разному», — рассказал продюсер.

Ранее Регина Тодоренко пожертвовала центру «Насилию.нет» два миллиона рублей. Также она выпустила фильм о жертвах домашней агрессии.