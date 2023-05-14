Знаменитости 14 мая 2023, 23:02 Барецкий предложил провести аналог Евровидения в замке Пугачевой Шоумен Стас Барецкий предложил провести российский аналог Евровидения в замке Пугачевой РИА «Новости»

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Известный шоумен Стас Барецкий планирует провести аналог конкурса Евровидение под названием «Русовидение». Причем площадкой для состязания станет замок в деревне Грязь, рассказал он в интервью «Пятому каналу».

По словам артиста, он решил организовать новый конкурс из-за беспорядков вокруг международного песенного турнира и «русофобских плясок». Мероприятие состоится в замке в деревне Грязь, который Барцекий приобрел у певицы Аллы Пугачевой.

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«Там хорошая, большая территория, можно сделать открытую площадку. Уже этим летом провести конкурс „Русовидение“», — пояснил он.

По словам Барецкого, в конкурсе смогут принять участие отечественные исполнители и музыканты из дружественных стран. Также предусмотрят вторую площадку для малоизвестных певцов.

Шоумен купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь за 450 миллионов рублей. Сразу же после покупки он заявил, что на месте здания появится крематорий, который будет самым большим в Европе. Как заявил Барецкий, Пугачева торопилась провести сделку, потому что ей срочно нужны были деньги.

*Артист Максим Галкин признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента