Барецкий предложил избитому сыну Пьехи место на Ваганьковском кладбище

Стас Барецкий предложил выделить место на Ваганьковском кладбище рядом с могилой Владимира Высоцкого семилетнему сыну Стаса Пьехи, которого избила соседка. Об этом в Instagram рассказала бывшая жена певца Наталья Горчакова.

«Готовь сани летом, или Как Стас Барецкий подобрал моему сыну гроб. Да-да, вы не ослышались. Шоумен Стас Барецкий ранее выделил место на кладбище певице МакSим, которая жива, теперь взялся за Петю. <…> Не знаю, как комментировать такие вещи, ведь мужчина явно не в себе. Меня удивляет, что он козыряет своим знакомством со Стасом, говорит, какой Петя замечательный, озорной, и предлагает ему… гроб», — написала Горчакова.

Она добавила, что Пете лучше, но он все еще находится под наблюдением врачей.

Ранее в коттеджном поселке Рощино в пригороде Санкт-Петербурга соседка подумала, что сын Пьехи якобы проткнул ее надувной бассейн, схватила ребенка за руку и швырнула на землю. После этого его пришлось везти в больницу. Женщина также набросилась с кулаками на тещу певца. Пьеха заявил, что избившую его сына Петю надо наказать по закону.