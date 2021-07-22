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    22 июля 2021, 15:35

    Стас Пьеха озвучил желаемое наказание для избившей его сына женщины

    Андрей Иванов

    Стас Пьеха уверен, что избившую его сына Петю женщину надо наказать по закону. Этим уже занимаются профессионалы, заявил сам певец в интервью РИА «Новости».

    Стас Пьеха озвучил желаемое наказание для избившей его сына женщины

    «У меня нет конкретных пожеланий в этом случае, я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила. Согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам», — приводит агентство слова Пьехи.

    На днях в коттеджном поселке Рощино в пригороде Санкт-Петербурга соседка подумала, что сын Пьехи якобы проткнул ее надувной бассейн, схватила ребенка за руку и швырнула на землю. После этого его пришлось везти в больницу. Агрессивная женщина также набросилась с кулаками на бабушку мальчика — тещу Певца.

    Впоследствии оказалась, что на ребенка и пожилую женщину напала жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. Спортивный судья после случившегося выгнал ее из дома. Стас Пьеха заявил, что это личные дела Безбородовых и он не хотел бы их комментировать.