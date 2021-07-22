Стас Пьеха озвучил желаемое наказание для избившей его сына женщины

Стас Пьеха уверен, что избившую его сына Петю женщину надо наказать по закону. Этим уже занимаются профессионалы, заявил сам певец в интервью РИА «Новости».

«У меня нет конкретных пожеланий в этом случае, я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила. Согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам», — приводит агентство слова Пьехи.

На днях в коттеджном поселке Рощино в пригороде Санкт-Петербурга соседка подумала, что сын Пьехи якобы проткнул ее надувной бассейн, схватила ребенка за руку и швырнула на землю. После этого его пришлось везти в больницу. Агрессивная женщина также набросилась с кулаками на бабушку мальчика — тещу Певца.

Впоследствии оказалась, что на ребенка и пожилую женщину напала жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. Спортивный судья после случившегося выгнал ее из дома. Стас Пьеха заявил, что это личные дела Безбородовых и он не хотел бы их комментировать.