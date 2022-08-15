Бард Валерий Мищук умер от рака

Известный исполнитель авторской песни Валерий Мищук умер на 72-м году жизни. Он скончался в одной из московских больниц от рака, сообщил ТАСС его брат Вадим Мищук.

«Умер. В Москве, в больнице. От рака. Вчера вечером», — сказал он.

Супруга покойного музыканта Елена Карезина написала в соцсетях, что он скончался 14 августа от «очень агрессивной карциномы», сообщили «Известия». По ее словам, его нельзя было спасти.

Вадим Мищук родился в 1951 году в Риге. В конце 1970-х собрал ансамбль «Домино» и выступал в нем порядка 10 лет вместе с братом Вадимом Мищуком. Они известны участием в Грушинском фестивале авторской песни и проекте «Песни нашего века».

В этом году также умер другой бард, Леонид Сергеев. Он тоже страдал от онкологического заболевания. Валерий и Вадим Мищуки с 1990-х по 2000-е сотрудничали с ним.