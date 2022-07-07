Бард Леонид Сергеев скончался

Автор-исполнитель, телеведущий и писатель Леонид Сергеев скончался. Ему было 69 лет. Об этом сообщил ТАСС.

Супруга Сергеева Ирина рассказала, что мужчины не стало 5 июля. По ее словам, барда убила онкология.

Сергеев появился на свет 30 марта 1953 в Бресте. В школьные годы он начал писать стихи, а в 1970 году создал свою первую песню. В 1975 году он стал выпускником историко-филологического факультета Казанского госуниверситета. Спустя несколько лет Сергеев начал свою деятельность на телевидении. Он работал в передачах «Веселые ребята», «Лого», «Хочу все знать», передало ИА НСН.