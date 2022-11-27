27 ноября 2022, 16:26
Бандерас одобрил Холланда как нового Зорро
Deadline: Антонио Бандерас счел Тома Холланда достойным роли Зорро
Звезда Голливуда Антонио Бандерас, сыгравший Зорро в популярных лентах, признался, что в случае перезапуска картины уступит главную роль молодому артисту. Об этом сообщил американский новостной интернет-журнал о телевидении и кино Deadline.
Бандерас подчеркнул, что рассматривал возможность передать роль в третьем фильме молодому исполнителю.
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«Если бы они позвали меня сделать Зорро, я бы сделал то, что Энтони Хопкинс сделал для меня, то есть передал факел», — отметил артист.
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В «Маске Зорро» герой Хопкинса передал эстафету герою Бандераса, когда решил отойти от дел.
По мнению испанского актера, идеально справится с этой ролью его коллега по фильму «Анчартед: На картах не значится» Том Холланд. Бандерас назвал его энергичным и веселым, с той самой искрой, которая необходима народному мстителю Зорро.
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