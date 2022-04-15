Мадс Миккельсен рассказал о съемках в пятой части «Индианы Джонса»

Датский актер Мадс Миккельсен, звезда сериала «Ганнибал», рассказал о съемках в пятой части блокбастера «Индиана Джонс». Об этом написало РИА ФАН.

«Пятая часть во многом — возвращение к первому и второму фильмам, к духу оригинального Индианы, попытка сделать столь же насыщенное и эпическое приключение», — считает актер.

По словам Миккельсена, его любимая часть «Индианы Джонса» — самая первая, вышедшая в 1981 году с подзаголовком «В поисках утраченного ковчега» и снятая в духе ретро-сериалов. Поэтому ему было особенно приятно сниматься в новой части, авторы которой попытались возродить ту атмосферу, рассказал актер.

Съемки пятой части легендарной франшизы закончились в феврале. Помимо Миккельсена, в фильме сыграли Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас и другие. Продюсером картины стал Стивен Спилберг, выступивший режиссером предыдущих частей. Премьера фильма запланирована на 30 июня 2023 года.