Балерина Волочкова выложила голые фото назло «лающим шавкам»

Бывшая балерина Анастасия Волочкова опубликовала у себя в Instagram фото, на котором предстала полностью обнаженной. Таким образом артистка ответила на скандал вокруг снимков с ее участка, на которых ее запечатлели справляющей малую нужду под елкой.

Волочкова решила подлить масла в огонь, едва все успели забыть о фотографиях, облетевших СМИ две недели назад. Для самой балерины эта тема все еще актуальна. Она пожаловалась, что ее до сих пор беспокоят с федеральных каналов.

«Решила сама поделиться своими фото без каких-либо скрытых камер, караулящих меня. Вместо того, чтобы исподтишка снимать мою жизнь на участке моего же дома и как свора лающих шавок толпиться под моим балконом <…>, можно было спокойно попросить меня лично поделиться моими фото», — написала она.

Волочкова заявила, что всю провокацию с ее снимками в неприглядном виде подстроила глава поселкового ТСН. По словам артистки, это товарищество было создано незаконно, и она ведет с ним борьбу, за что ей и отомстили публикацией тех фото.

Волочкова ранее обвинила председательницу ТСН в национализме.