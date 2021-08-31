Балерина Анастасия Волочкова заявила о национализме в своем коттеджном поселке

Заслуженная артистка России, танцовщица Анастасия Волочкова заявила, что в ее коттеджном поселке есть национализм. Об этом она написала в Instagram.

Балерина рассказала, что у нее на участке живет семья с детьми из Таджикистана. Для них артистка выделила отдельный домик. Однако люди столкнулись с дискриминацией, когда председатель товарищества решила прогнать их детей с площадки. Причиной назвали то, что дети работников не должны на ней играть.

«Они не работники, они члены моей семьи. Какая разница, какой они национальности? Разделять детей по национальности и людей делить в наше время просто ничтожно», — заявила Волочкова.

Тем временем Волочкова продолжает бороться с руководством Большого театра. Она считает, что была незаконно уволена оттуда. Балерина сообщила, что часто ее без причины отправляли в отпуск, не давали ознакомиться с приказами. Ее адвокат заявил, что он и его подзащитная надеются на победу.

Следующее заседание, по предварительным данным, пройдет 8 сентября. Анастасия Волочкова служила в Большом театре с 1998 по 2003 год.