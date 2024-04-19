Знаменитости 19 апреля 2024, 18:41 Багаж Иды Галич потеряли во время перелета в Дубай Блогер Галич рассказала о потерянном багаже с одеждой во время поездки в Дубай Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Багаж с одеждой телеведущей и блогера Иды Галич потерялся во время перелета в Дубай. О произошедшем звезда рассказала в своем Telegram-канале.

«Я без вещей и сил. Я вообще не понимаю, что делать и как решить эту ситуацию. На интервью завтра пойду, видимо, в халате», — пожаловалась блогер.

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Галич уточнила, что прилетела в Дубай на мероприятие, а не для отдыха. Она добавила, что у нее была мысль отменить поездку из-за дождей, которые накрыли город.

«Если чемодан не найдется, на мероприятие к Карле Бруни пойду в топике из Спортмастера и трусиках из VS», — пошутила Галич.

Она добавил, что у нее нет желания идти по магазинам за новой одеждой по двум причинам. Во-первых, ей это не нравится, а во-вторых, бюджет на это также остался в потерянном чемодане.

Ранее Галич раскрыла, какие косметологические процедуры сделала для омоложения. Например, она призналась, что колет ботулотоксин.