Бабушка из Подмосковья выбросила микроволновку и чайник после «советов» доктора Мясникова. Внук подаст в суд

Житель Обнинска собирается подать в суд на Александра Мясникова из-за выкинутых электроприборов. По словам теледоктора, он не говорил о необходимости выбрасывать технику — а именно это сделала бабушка истца.

«Бабушка выкинула технику, хотя я, наоборот, говорил, что этого делать не надо, видимо, она не поняла, что я говорил. Ну а в суд пусть подают, мало ли дураков», — сказал Мясников в комментарии Sobesednik.ru.

Ранее стало известно, что житель Обнинска планирует подать иск против Мясникова. Причина — высказывания телеврача об опасной бытовой технике. Ведущий заявил, что раньше микроволновые печи были источником вредного излучения, но сейчас ситуация поменялась.

Житель Подмосковья рассказал, что его бабушка после просмотра программы с участием доктора выбросила не только микроволновку, но и электрический чайник и фен. В иске россиянин намерен потребовать от Мясникова возмещения материального вреда.

Мясников говорил, что сложно пока понять, как электромагнитные излучения влияют на самочувствие человека. Многие склонны считать, что приборы с электромагнитным излучением вредны. Об этом написало РИА «Новости».