Житель Обнинска решил подать в суд на доктора Мясникова за обман бабушки

Житель Обнинска заявил, что подаст в суд на популярного теледоктора Александра Мясникова. По мнению мужчины, врач обманул его бабушку. Пожилая женщина из-за советов медика выбросила на помойку бытовую технику.

В иске недовольный россиянин собирается потребовать от Мясникова возмещения материального вреда, сообщил Obninsk.name.

По словам мужчины, его бабушка послушала эфир с Мясниковым на «России 1». Там специалист заявил, что раньше микроволновые печи были источником вредного излучения, но сейчас ситуация изменилась. Но, вероятно, пожилая женщина решила, что опасными для здоровья могут быть все электроприборы.

«На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку», — посетовал житель Обнинска.

По его мнению, произошедшее — просто настоящее безобразие. Адвокат мужчины не исключил, что иск к Мясникову могут удовлетворить.

Ранее Мясников заявил, что России угрожает эпидемия туберкулеза после пандемии коронавируса, писали «Дни.ру». Помимо этого, он предупреждал, что человечество в шаге от опасности появления новой опасной эпидемии, которая может унести жизни многих людей, сообщало «Утро.ру».