Бабкина пристыдила знаменитостей за безразличие к ситуации с долгами Зайцева

Российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина пристыдила знаменитостей за безразличие к ситуации с долгами, которые накопились у Дома моды Вячеслава Зайцева, сообщило издание «7 дней».

По информации журналистов, после того, как модельер отошел от дел по причине болезни, у его детища появилось много долгов. Бабкина отметила, что раньше звезды с радостью носили одежду Зайцева, но, когда новое руководство Дома моды столкнулось с проблемами, никто не помог, написал сайт «Утро.ру».

«Сегодня, когда его Дом моды переживает нелегкие времена, что-то не видно очереди из желающих помочь. Не умеют у нас в отечестве ценить своих героев», — подчеркнула артистка.

Она заметила, что Вячеслав Михайлович всегда был настоящим патриотом. Этому мужчине удалось внести свое имя в историю отечественной моды. Модельер показал всему миру русский характер через одежду.

Ранее вид 61-летней певицы Надежды Кадышевой на фото, которое выложил юморист Евгений Петросян в Instagram, обеспокоил ее поклонников. Поклонники заволновались, что к артистке вернулись проблемы со здоровьем.