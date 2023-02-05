Знаменитости 05 февраля 2023, 02:53 Бабкина назвала новые санкции Канады борьбой Запада со всем русским Певица Бабкина назвала введенные против нее санкции Канады борьбой Запада со всем русским РИА «Новости»

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Решение Канады ввести новые санкции против россиян связано с борьбой Запада со всем русским. Так считает народная артистка Надежда Бабкина. Она поделилась своим мнением о попадании в санкционный список в разговоре с ТАСС.

«Это решение я связываю с борьбой Запада со всем русским, с агрессией, которая обрушилась на нашу страну», — сказала Бабкина, назвав агрессию путем в пропасть.

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Вошедшие в санкционный список Канады люди посвятили жизнь служению искусству, отметила артистка. По ее мнению, решение о введении ограничительных мер приняли «от бессилия». Как заметила Бабкина, на ней никак не отразится внесение ее в этот список. Она не собирается принимать по этому поводу никаких мер.

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Новые санкционные ограничения против 16 организаций и 38 физических лиц из России Канада ввела 3 февраля. В перечень попали российские деятели культуры, среди которых, помимо Бабкиной оказались исполнители Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов, Полина Гагарина и Ирина Аллегрова. Также в список попал артист Михаил Боярский.