05 февраля 2023, 02:53
Бабкина назвала новые санкции Канады борьбой Запада со всем русским
Певица Бабкина назвала введенные против нее санкции Канады борьбой Запада со всем русским
Решение Канады ввести новые санкции против россиян связано с борьбой Запада со всем русским. Так считает народная артистка Надежда Бабкина. Она поделилась своим мнением о попадании в санкционный список в разговоре с ТАСС.
«Это решение я связываю с борьбой Запада со всем русским, с агрессией, которая обрушилась на нашу страну», — сказала Бабкина, назвав агрессию путем в пропасть.
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Вошедшие в санкционный список Канады люди посвятили жизнь служению искусству, отметила артистка. По ее мнению, решение о введении ограничительных мер приняли «от бессилия». Как заметила Бабкина, на ней никак не отразится внесение ее в этот список. Она не собирается принимать по этому поводу никаких мер.
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Новые санкционные ограничения против 16 организаций и 38 физических лиц из России Канада ввела 3 февраля. В перечень попали российские деятели культуры, среди которых, помимо Бабкиной оказались исполнители Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов, Полина Гагарина и Ирина Аллегрова. Также в список попал артист Михаил Боярский.
Канада
Санкции
Надежда Бабкина
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