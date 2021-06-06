Автора хита «Голубая луна» с женой выселили из квартиры за долги

Певца Николая Трубача вместе с супругой выселили из их трехкомнатной квартиры в центре Москвы из-за крупных долгов. Об этом сообщило издание StarHit.

За женой Трубача, согласно сайту судебных приставов, числится долг в девять миллионов рублей. Но это еще не все — с супругой музыканта судятся кредиторы из Москвы и Петербурга, она должна им больше 40 миллионов рублей.

Мосгорсуд в мае обязал Трубача освободить трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Апартаменты стоят не меньше 20 миллионов рублей, которые и заберут в счет долга.

Журналисты НТВ приехали пообщаться с жильцами этого дома. Соседи Трубача подтвердили, что он уже съехал. По данным телеканала, за артистом также числится долг за земельный участок в 150 километрах от Москвы, за который он должен заплатить 160 тысяч рублей. Отдавать долг Трубач не спешит. Музыкант подал апелляцию.

Трубач известен как автор песни «Голубая луна», которую спел в дуэте с Борисом Моисеевым. Также в его арсенале такие хиты, как «Пять минут» и «Женская любовь».