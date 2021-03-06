Фанаты показали новые фото Бориса Моисеева после долгого перерыва

Один из фан-аккаунтов в Instagam российского певца и танцора Бориса Моисеева опубликовал его недавние фото. Это снимки со дня рождения артиста — 4 марта ему исполнилось 67 лет.

На фотографиях Моисеев стоит в окружении близких ему людей. На одном из снимков он держит в руке пульт от бытовой техники и смеется. На последнем фото в галерее праздничный обед — фаршированные перцы.

Видно, что артист набрал вес и у него проблемы с мышцами лица. Подписчики пожелали имениннику крепкого здоровья и засыпали поздравлениями с днем рождения и комплиментами.

10 лет назад Борис Моисеев перенес инсульт. Он до сих пор до конца не восстановился — у артиста работают не все лицевые мышцы и затруднена речь. В 2015 году он по состоянию здоровья прекратил концертную деятельность. Певец продал загородный дом и поселился в квартире в Москве. Последние годы он ведет уединенный образ жизни и практически не появляется на публике.