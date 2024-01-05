Знаменитости 05 января 2024, 23:41 Автор песни «По полюшку» подаст в суд на Любовь Успенскую Автор песен Лапина заявила о суде с Успенской из-за новогоднего шоу РИА «Новости»

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Певица Любовь Успенская исполнила песню «По полюшку» в новогоднем шоу на Первом канале. В интервью «МК» автор композиции Наталья Лапина напомнила, что у исполнительницы не было права петь эту песню без авторских прав и согласования, поэтому юристы уже готовят иск.

По словам Лапиной, Успенская уже не первый раз поет песню с нарушением авторских прав и не платит за это автору. При этом сама исполнительница активно зарабатывает на композиции. Решить конфликт мирно, как отметила Лапина, не получилось. Успенская не захотела искать компромисс.

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«Я бы Успенской продолжала писать: вы же видите, что за три года у нее не появилось ни одного большого хита. У меня есть много композиций, которые бы она могла исполнить. Но после такого ее отношения ко мне как к автору, не хочу с ней связываться», — рассказала собеседница издания.

Иск Лапиной станет не первым для «королевы шансона». В декабре 2023 года Филипп Киркоров подал на нее в суд и потребовал 10 миллионов рублей. Он считает, что исполнительница опорочила его честь и достоинство, когда назвала женоненавистником.