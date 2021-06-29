Автор клипов МакSим скончался от ковида

Клипмейкер Вадим Шатров умер от коронавирусной инфекции. О смерти режиссера сообщила его супруга Жанна Карабалаева.

Супруга Шатрова рассказала, что он умер от ковида. Ему было 45 лет.

«Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких — 55%», — написала Карабалаева на своей странице в Facebook.

У них осталась дочь. Карабалаева призналась, что не знает, как вести себя в такой ситуации. Она попросила помочь с организацией похорон.

Шатров еще неделю назад рассказывал подписчикам, как проходят его дни в больнице. На днях он написал, что скончался его сосед по палате. Режиссер пришел к выводу, что его соседа подвело безразличие к жизни. Но сам Шатров не терял надежду, что выберется.

Шатров работал со многими российскими звездами. Последней работой режиссера стал клип на песню «Спасибо» для певицы МакSим.

Представитель МакSим ранее сообщил, что состояние певицы остается крайне тяжелым, но никаких новых осложнений у нее нет. Исполнительницу госпитализировали в середине июня с поражением 40% легких. Тест на коронавирус не выявил у нее заражения. Врачи ввели МакSим в искусственную кому. Вскоре поражение легких достигло 75%.