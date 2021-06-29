Представитель МакSим опроверг новые осложнения у певицы

Состояние Мариной Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, остается крайне тяжелым. Об этом сообщила представительница исполнительницы.

Представитель МакSим рассказала РИА «Новости», что у певицы нет новых осложнений. Так она прокомментировала слухи о том, что у Абросимовой обнаружили поражение печени.

«Прежде, чем вводить Марину в медикаментозный сон, врачи полностью ее обследовали и не выявили никаких заболеваний, в результате которых могут быть вызваны осложнения с любыми другими органами», — сказала собеседница агентства.

Она раскритиковала авторов информации, которые рассказывают о болезни МакSим анонимно, называясь врачом или другом. Представительница певицы отметила, что такие люди даже не могут открыть свою фамилию и указать точную болезнь, о которой идет речь.

Собеседница агентства также отметила, что, учитывая тяжелое состояние МакSим, ее врач не нашел бы времени на интервью журналистам.

МакSим госпитализировали в середине июня с поражением 40% легких, но отрицательным тестом на коронавирус. Тяжелое состояние певицы сразу же обросло большим количеством неподтвержденных подробностей. Представительница певицы МакSим Маргарита Соколова попросила фанатов успокоиться.