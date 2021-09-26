Австралиец превратил обложку альбома Nirvana в веломаршрут

В Австралии велосипедист и фанат группы Nirvana Питер Стоукс в честь 30-летия выхода альбома Nеvеrmind решил воссоздать его обложку при помощи GPS. Спортсмен построил маршрут по городу Аделаида, повторяющий очертания младенца на кавере, сообщил ABC.

Питер построил маршрут при помощи популярного приложения Strava, которое отслеживает активность спортсменов. Он изобразил в ней обложку альбома Nevermind, используя в качестве холста городские улицы.

Сама поездка заняла восемь часов, но на планирование маршрута Питер потратил несколько месяцев. На протяжении всего 150-километрового похода велосипедист слушал культовый альбом.

Велосипедист рассказал, что идея пришла к нему, когда он просматривал свою старую коллекцию пластинок. Когда ему в руки попалась Nevermind, он вспомнил, что этому альбому исполняется 30 лет. И придумал маршрут, чтобы отдать дань уважения музыкантам. Труднее всего было найти места, чтобы «проехать лицо» малыша на обложке.

А сам герой обложки, которому в этом году тоже исполнилось 30 лет, пытается теперь засудить музыкантов за то, что они сняли его голышом в младенчестве. Его адвокат сообщил, что он хочет, чтобы на следующих переизданиях Nevermind с обложки стерли его гениталии.