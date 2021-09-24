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    24 сентября 2021, 16:01

    Герой обложки альбома Nirvana Nevermind снова потребовал стереть его гениталии

    Александр Блинов

    Спенсер Элден, который в младенчестве был запечатлен голышом на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, потребовал, чтобы с нее стерли его гениталии. Об этом его адвокат Мэгги Мэби сообщила таблоиду TMZ.

    Герой обложки альбома Nirvana Nevermind снова потребовал стереть его гениталии

    Культовому альбому группы Курта Кобейна сегодня исполняется 30 лет. В связи с этим Элден опасается, что на фоне знаковой даты над ним будут потешаться. Ведь на обложке, где он изображен младенцем в бассейне, плывущим за долларовой купюрой на крючке, можно разглядеть его гениталии.

    Мэби сообщила, что ее подзащитный хочет, чтобы компания Universal убрала гениталии со всех обложек будущих переизданий альбома. Элден жалуется, что к нему приковано слишком много внимания. Адвокат тоже считает, что пора положить конец «эксплуатации детей и нарушению конфиденциальности».

    По случаю 30-й годовщины альбома Universal планирует выпустить несколько юбилейных версий альбома. Первый релиз запланирован на 12 ноября. Всего будет выпущено 94 трека и видео, включая 70 записей, которые прежде не издавались.

    Элден начал судиться с группой Nirvana из-за изображения на обложке этим летом. Пока ему не исполнилось 30 лет, у него не было никаких претензий.