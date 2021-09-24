Герой обложки альбома Nirvana Nevermind снова потребовал стереть его гениталии

Спенсер Элден, который в младенчестве был запечатлен голышом на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, потребовал, чтобы с нее стерли его гениталии. Об этом его адвокат Мэгги Мэби сообщила таблоиду TMZ.

Культовому альбому группы Курта Кобейна сегодня исполняется 30 лет. В связи с этим Элден опасается, что на фоне знаковой даты над ним будут потешаться. Ведь на обложке, где он изображен младенцем в бассейне, плывущим за долларовой купюрой на крючке, можно разглядеть его гениталии.

Мэби сообщила, что ее подзащитный хочет, чтобы компания Universal убрала гениталии со всех обложек будущих переизданий альбома. Элден жалуется, что к нему приковано слишком много внимания. Адвокат тоже считает, что пора положить конец «эксплуатации детей и нарушению конфиденциальности».

По случаю 30-й годовщины альбома Universal планирует выпустить несколько юбилейных версий альбома. Первый релиз запланирован на 12 ноября. Всего будет выпущено 94 трека и видео, включая 70 записей, которые прежде не издавались.

Элден начал судиться с группой Nirvana из-за изображения на обложке этим летом. Пока ему не исполнилось 30 лет, у него не было никаких претензий.