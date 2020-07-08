Авербух-старший прокомментировал роман сына с Арзамасовой

Об их романе стало известно недавно, когда пара была замечена в летнем кафе. Авербух и Арзамасова не стали ничего отрицать и подтвердили, что состоят в отношениях. При этом рассказывать подробности своего романа они отказались.

Отец Ильи Изяслав Авербух рассказал, что одобряет роман сына с молодой актрисой. Он сказал, что Арзамасова нравится ему своей серьезностью. Также Авербух-старший добавил, что всегда поддерживал решения сына.

Ранее Илья Авербух рассказал, почему не хотел афишировать свои отношения с актрисой. «Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю — мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны», — объяснил он. Также спортсмен добавил, что через какое-то время, возможно, сможет поделиться подробностями романа.