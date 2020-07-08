«Не хотел делать шоу». Авербух объяснил молчание об отношениях с Арзамасовой

Фигурист Илья Авербух признался, что встречается со звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. При этом пара отказалась раскрывать какие-либо подробности своих отношений.

«Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю — мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны», — рассказал Авербух изданию StarHit.

Спортсмен добавил, что через какое-то время, возможно, сможет поделиться подробностями романа. Больше фигурист не стал ничего говорить о своих отношениях с молодой актрисой.

Ранее сама Арзамасова подтвердила свой роман с Авербухом. Влюбленную пару застали в кафе, где они держались за руки и мило беседовали. Актриса не стала опровергать слухи, но и вдаваться в детали не захотела.

Елизавете Арзамасовой 25 лет. Наибольшую популярность ей принесла одна из главных ролей в сериале «Папины дочки». Там актриса сыграла Галину Сергеевну. Еще Арзамасову можно увидеть в таких картинах, как «Эшелон», «Любовь в большом городе», «Достоевский» и других.

46-летний Илья Авербух — известный фигурист и заслуженный мастер спорта России. Спортсмен уже был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. В 2004 году у пары родился сын Мартин.