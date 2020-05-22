22 мая 2020, 16:04
Асмус выложила в Instagram фото с усами
Актриса Кристина Асмус решила эпатировать и выложила на своей странице в Instagram фотографию с усами. Об этом сообщил портал MyRussia.Life.
Подписчики оценили новый имидж актрисы и сравнили ее с Игорем Николаевым и Ильей Прусикиным из Little Big.
Ранее стало известно, что некоторые российские звезды уверены, что пандемия лишь предлог, под которым пытаются поработить доверчивый народ, вживить чипы и наставить радиоактивных вышек. Особенно отличились Виктория Боня и Никита Джигурда.