    22 мая 2020, 16:04

    Асмус выложила в Instagram фото с усами

    Дарья Морозова

    Актриса Кристина Асмус решила эпатировать и выложила на своей странице в Instagram фотографию с усами. Об этом сообщил портал MyRussia.Life.

    Подписчики оценили новый имидж актрисы и сравнили ее с Игорем Николаевым и Ильей Прусикиным из Little Big.

    Ранее стало известно, что некоторые российские звезды уверены, что пандемия лишь предлог, под которым пытаются поработить доверчивый народ, вживить чипы и наставить радиоактивных вышек. Особенно отличились Виктория Боня и Никита Джигурда.