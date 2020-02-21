Асмус предложила снимать влоги, как в «Тексте»

Российская актриса Кристина Асмус спросила у своих подписчиков в Instagram, были бы им интересны ее влоги. Она предложила и варианты ответов, среди которых был вариант выкладывать влоги только, если похожи на пресловутую сцену из фильма «Текст».

«Может мне снимать влоги? Что думаете?» — написала Асмус.

Она предложила несколько вариантов ответов под номерами. Среди них были: «Почему бы и нет?», «Ой, столько влогов развелось, задолбали». Самой интересной версией была «Если там будут сцены как в „Тексте“, так и быть».

Пользователи в целом положительно отнеслись к инициативе актрисы, многие из которых хотели бы больше видеть Асмус за кадром.

Ранее актрису раскритиковали за постельную сцену в фильме «Текст». Хейтеры Асмус призывали ее супруга развестись с актрисой и даже лишить ее родительских прав. После многим также не понравилась чувственная сцена с участием актрисы в клипе Егора Крида «Love is».