Асмус рассказала о «романе с Биковичем»

Актриса Кристине Асмус написала в Instagram о романе известным актером, написали Дни.ру.

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о своем разводе прошлым летом. С тех пор поклонники актрисы интересуются, кто станет ее следующим избранником, а Асмус поддразнивает их неожиданными заявлениями.

Этим летом Кристина снимается в фильме «Хочу замуж» вместе с сербским актером Милошем Биковичем.

«У нас роман с Милошем Биковичем», — подписала актриса совместное фото, которое выложила у себя в Instagram.

Ниже Асмус подписала, что ждет подобных заголовков в СМИ в скором времени, давая понять, что это шутка, но поклонников уже не остановить — в комментариях многие стали писать, что Асмус и Бикович хорошо смотрятся вместе и были бы отличной парой.