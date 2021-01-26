Асмус и Петров сыграют в фильме про Есенина

Актриса рассказала, что приехала на съемки в Санкт-Петербург. Она уточнила, что самого поэта сыграет Александр Петров. Также она добавила, что играет не Айседору Дункан.

«Мы бы точно перебили хейт фильма „Текст“», — пошутила актриса.

Ранее бывший супруг Асмус юморист Гарик Бульдог Харламов опубликовал у себя в Instagram старый мем под названием «Самая короткая и прекрасная сказка» о счастье без женщин.

В тексте повествуется про принца, который сделал предложение принцессе, а она ему отказала. После этого он «жил долго и счастливо», «нажирался в хлам», «раскидывал носки», «громко рыгал» и делал еще множество вещей, которые Харламов, видимо, находит веселыми.

Многие пользователи отметили, что не удивлены его расставанием с Амус. Некоторые еще добавили, что шутка слишком старая.