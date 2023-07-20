Знаменитости 20 июля 2023, 20:20 ASAP Rocky затравили из-за ожерелья в виде Z из перевернутых танков Рэпер ASAP Rocky выложил фото с ожерельем в виде буквы Z из танков скриншот видео Youtube

Читать 360tv в

Рэпер Asap Rocky оказался в центре скандала из-за украшения в форме буквы Z, состоящей из танков. Фото ожерелья муж Рианны опубликовал в Instagram*, но вскоре удалил после волны хейта, которая обрушилась на него в комментариях.

Особенно оскорбились подписчики с Украины. В выражениях никто себя стеснять не стал. Рэперу написали, что его «нос отвалится от сифилиса», обвинили в поддержке России и переименовали в Кацап Роки.

Реклама

Некоторые подписчики просто оскорбляли музыканта, сообщая ему о своем разочаровании, стыдили и называли «террористом». Кто-то был лаконичнее и ограничивался словом «стыд» и эмодзи с фейспалмом.

Причина, по которой супруга Рианны тут же начали «отменять», очень простая: буква Z стала одним из неофициальных символов российской спецоперации.

фото со страницы ASAP Pocky в Instagram* / Соцсети фото со страницы ASAP Pocky в Instagram* / Соцсети фото со страницы ASAP Pocky в Instagram* / Соцсети

Еще один такой символ — буква V. Из-за нее нападкам ранее подвергался дом моды Louis Vuitton. Буква V появилась в его проморолике на фоне флага Франции.

Тогда с обвинениями выступил офис президента Украины Владимира Зеленского. Советник главы офиса Михаил Подоляк усмотрел в этом «поддержку России».

«Роскошь пахнет лучше, когда она пропитана кровью, верно Louis Vuitton?» — написал Подоляк в Twitter.

На ожерелье ASAP Rocky официальные украинские лица пока не отреагировали.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.