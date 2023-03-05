Мир 05 марта 2023, 23:21 Рекламу Louis Vuitton раскритиковали в офисе Зеленского Советник главы офиса Зеленского Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России РИА «Новости»

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Компания Louis Vuitton использует «пророссийскую» символику в рекламе. Об этом советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в Twitter.

«Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии», — отметил он.

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Пользователи Twitter прокомментировали критику Подоляка. Они напомнили, что красный, белый и синий цвета используют во флагах разных стран мира, в том числе во французском триколоре. А символ V означает Vuitton из названия самого бренда.

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В рекламе показа новой коллекции Louis Vuitton показали большой флаг, выполненный в трех цветах — белом, синем и красном. Также на нем напечатали черную латинскую букву V — культовый инициал ретейлера. Такую литеру используют для нанесения на военную технику как знак поддержки российских военных на Украине.

Ранее пользователи социальных сети оценили новый проморолик компании Louis Vuitton. Некоторые из них увидели в нем флаги России, Донецкой Народной Республики и литеру V.