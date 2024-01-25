Знаменитости 25 января 2024, 13:44 Артур Смольянинов согласился тайно выступить перед Зеленским и ВСУ Актер Смольянинов: готов получить гражданство Украины и выступить перед ВСУ Photoagency Interpress/Global Look Press

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Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли уехавшего из России актера Артура Смольянинова*. Приняв звонившего за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, он согласился выступить перед бойцами ВСУ и сменить гражданство. Запись опубликовали в Telegram-канале «Вован и Лексус».

Артиста пригласили выступить с проектом «Гражданин поэт» в крупнейших городах Украины и частным образом — перед президентом Владимиром Зеленским, студентами театральных вузов и бойцами Вооруженных сил Украины. Артур Смольянинов* согласился на все, но выдвинул свои условия.

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«Смотрите, я готов и максимально открыт, приеду везде, где ждут, с чем угодно. Единственное, по поездке к бойцам. Тоже съезжу, не вопрос, но у меня практически вся семья пока остается в России, и на последний вариант я готов при условии, что это будет непублично», — сказал он.

Псевдочиновник согласился. Он предложил актеру получить украинское гражданство, если тот захочет. Артур Смольянинов* назвал это идеальным предложением и поинтересовался, оно «пакетное» и «под ключ» или можно сначала непублично пожить и освоиться, а потом перевезти семью.

Актер публично осудил проведение спецоперации на Украине и уехал в Латвию. Артур Смольянинов* создал музыкальную группу и выступил в переходах. Его бывшая жена — звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова, у пары двое детей.

*Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.