Знаменитости 09 июня 2023, 05:25 Арнольд Шварценеггер рассказал о нацистском прошлом своего отца Шварценеггер вспомнил о нацистском прошлом своего отца и жестоком воспитании РИА «Новости»

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Актер Арнольд Шварценеггер в документальном фильме «Арнольд» признался, что его отец состоял в нацистской партии и принимал участие в Сталинградской битве. Кроме того, мужчина жестоко обращался со своими сыновьями, сказано в материале газеты The Independent.

Во время Второй мировой войны отец Арнольда Шварценеггера Густав был в составе в нацистской партии, он получил ранение в Сталинградской битве. Тогда, по словам актера, его завалило обломками зданий. После войны отец Шварценеггера стал жестоко относиться к нему и его брату.

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«Он провел три дня под обломками зданий и щебня, и вдобавок ко всему они проиграли войну. Они пошли домой такими подавленными. Австрия была страной сломленных людей», — сказал Шварценеггер о причинах жестокости своего отца, написали «Известия».

По словам актера, его старший брат начал пить именно из-за того, что не мог справиться с жестоким отношением со стороны отца. Брат Шварценеггера погиб в автокатастрофе, он ехал в состоянии алкогольного опьянения.

Актер отметил, что их воспитание «было полезным для кого-то вроде меня, кто был очень сильным и решительным внутри». Своего погибшего брата Шварценеггер назвал «более хрупким».

Ранее Шварценеггер рассказал о том, как сообщил бывшей супруге Марии Шрайвер, что у него есть внебрачный сын от домработницы. По словам актера, это произошло на приеме у семейного психолога. Шрайвер была «раздавлена» этой новостью. Шварценеггер продолжает винить себя за то, что причинил ей много боли.