Ариана Гранде тайно вышла замуж

Певица Ариана Гранде тайно поженилась с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Праздник провели в доме певицы. На церемонии присутствовали около 20 человек, все прошло в неформальной обстановке.

Ранее американская певица Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес официально объявили о разрыве.

«Мы поняли, что быть друзьями у нас получается лучше, ими и собираемся остаться», — заявили знаменитости.

Лопес и Родригес пообещали и дальше вместе работать, а также поддерживать друг друга в общих проектах.

«Мы желаем друг другу только лучшего, как и детям друг друга. Из уважения к ним все, что хочется выразить — это благодарность всем за добрые слова и поддержку», — добавили звезды.

Певица и экс-баскетболист отложили свадьбу месяц назад. А в начале апреля 51-летняя Лопес вышла в свет без помолвочного кольца. Хотя знаменитости уверяли, что слухи об их расставании не соответствуют действительности.