Арбенина: на фоне пандемии в музыкальной индустрии появилось много «пустышек»

Вокалистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила, что за время пандемии на эстраде появилось много исполнителей-«пустышек». Об этом сообщило издание Starhit.

По данным Lenta.ru, Арбенина отметила, что пандемия отрицательно отразилась на талантливых музыкантах, так как они потеряли возможность профессионального роста. Тоже самое произошло и у начинающих артистов.

По ее мнению, в этот период появилось много «пустышек».

«Но опять же, повторяю, это абсолютно не страшно: пустышки — они и есть пустышки, которые очень быстро заканчиваются, нет смысла на них даже обращать внимание», — заключила Арбенина.

Ранее Арбенина эмоционально отреагировала на прошедшую церемонию вручения премий «Муз-ТВ»-2021. В своем Instagram она назвала мероприятие безвкусным болотцем и фарсом.

Она расстроилась из-за отсутствия на «Муз-ТВ» рок-номинации. Она хотела бы видеть на премии Илью Лагутенко, Сергея Шнурова, Земфиру, группу «Би-2» и Вячеслава Бутусова. Также на мероприятие не приглашают и рэп-певцов.