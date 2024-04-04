Знаменитости 04 апреля 2024, 17:14 Арабские инвесторы прифотошопили российской гимнастке лицо Бузовой Shot: гимнастка Мустафаева подаст в суд на инвесторов из-за замены лица на фото Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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В аккаунтах дубайской студии растяжки в соцсетях российской гимнастке Самире Мустафаевой вставили лицо телеведущей Ольги Бузовой. Она осталась крайне недовольна и пообещала подать в суд, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, Мустафаева планировала открыть филиал своей студии по стретчингу SMSTRETCHING в Дубае и уже привлекла инвесторов из ОАЭ для этого проекта. Для продвижения новой студии запустили социальные сети, на фото в них она появилась вместе с другими гимнастками. Однако инвесторы внезапно решили отказаться от сотрудничества со спортсменкой, разорвав партнерство без предупреждения.

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Когда Мустафаева потребовала удалить все ее фотографии, инвесторы пошли на хитрость. Ее лицо в фоторедакторе заменили на лицо Бузовой. Гимнастка пообещала подать в суд.

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