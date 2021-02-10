Анна Заворотнюк призналась в зависимости от сладкого

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что имеет зависимость от сладкого. Но в будущем она хочет полностью от него отказаться. Об этом она написала в своем Instagram.

«Предаюсь пороку. Восхищаюсь людьми, которые имеют настолько сильную волю, чтобы отказаться от сладкого. Когда-нибудь и я смогу контролировать этот процесс», — написала девушка.

Заворотнюк отметила, что сахар приносит много проблем. Помимо лишних килограмм, он еще и усложняет пищеварение, а также вредит сердечно-сосудистой системе.

Но при этом дочь известной актрисы уверена, что сладкое приносит удовольствие человеку, поэтому перед ним так сложно устоять. Тем не менее она намерена в будущем отказаться от сахара в пользу здоровья.

Анна Заворотнюк привела в пример одну схему, которая за 21 день поможет избавиться от привычки употреблять избыточное количество сахара. Для этого, по ее словам, нужно составить сбалансированный рацион питания, чтобы организм получал глюкозу из потребляемых жиров и белков.

Многие подписчики согласились с блогером и признались, что устоять перед пирожными и тортами иногда очень сложно. А кто-то подметил, что питаться можно всем, но в меру.