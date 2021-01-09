«Мама очень тяжело болеет»: дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии актрисы

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о том, как себя чувствует ее мать. По словам девушки, Анастасия продолжает лечение.

«Моя мама тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим», — написала Анна в Instagram, отвечая на вопрос от подписчика Stories.

Источник фото: Instagram / anna_zavorotnyuk

Никаких других подробностей о болезни актрисы девушка раскрывать не стала. Все члены семьи Заворотнюк не дают подробных комментариев о ее состоянии здоровья. Дочь Анна только изредка и в общих чертах касается темы болезни ее матери.

В декабре телеведущий Вячеслав Манучаров заявил, что рост опухоли мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк удалось остановить. Сейчас, по его словам, родные и близкие поддерживают ее в дальнейшем лечении и реабилитации.

О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно летом 2019 года. Поклонники обратили внимание на то, что звезда перестала появляться на публике. Долгое время Заворотнюк проходила лечение в клиниках, а затем стала восстанавливаться дома в Крекшино в кругу близких.