Знаменитости 04 апреля 2024, 14:07 Анита Цой чуть не развелась с мужем во время гастролей Певица Анита Цой чуть не рассталась с супругом во время гастрольного тура РИА «Новости»

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Певица Анита Цой едва не рассталась с супругом Сергеем во время одного из своих гастрольных туров. Она рассказала об этом в интервью «Пятому каналу».

Артистка сообщила, что ее муж поехал с ней на концерт в другой город. Она предложила ему присоединиться к ней на сцене. Тот согласился, однако впоследствии осознал, что совершил ошибку — ему явно не понравилось быть частью выступлений.

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«Честно говоря, мы чуть не расстались. Я думала, мы не доживем до конца тура. Муж, конечно, не любитель выходить на сцену. Дома любит под гитару на кухне петь, а там — нет», — рассказала артистка.

По ее словам, этот инцидент, несмотря на всю сложность, принес свои положительные моменты. Возвращение домой после турне принесло паре свежие чувства и дало ощутить себя «обновленными».

Летом певица Анита Цой выступила с концертом для бойцов СВО в Дмитровском округе. Она также обсудила с военными планы на будущее.