Подмосковье 24 августа 2023, 12:32 Певица Анита Цой выступила с концертом для бойцов СВО в Дмитровском округе пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Певица Анита Цой приняла предложение главы Дмитровского округа навестить раненых бойцов специальной военной операции, проходящих реабилитацию в местном санатории. Она выступила с концертом и обсудила с военными планы на будущее.

Концерт посетили не только раненые бойцы, но и сотрудники санатория. Анита Цой исполнила свои самые известные хиты. В знак благодарности певице подарили букет белых роз.

«Очень подняла настроение, особенно когда во время исполнения вышла в зал и подошла к каждому из нас. Понимаете, когда вот такой известный человек, как Анита Цой, не только вдруг приезжает с концертом, но еще и подходит к тебе — это зажигает, дарит незабываемые эмоции», — поделился участник специальной военной операции Сергей Д.

После концерта Анита Цой и глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный встретились с бойцами за чашкой чая. Они поговорили о реабилитации и планах на будущее.

«Тем, кто при защите страны получил ранения и сейчас находится на реабилитации, наша помощь и поддержка всегда нужна. И дмитровчане <…> всегда откликаются, чтобы помочь раненым бойцам. Творческие коллективы округа постоянно приезжают к ним в санаторий с концертами, и наш музей с радостью принимает ребят, проводит для них интересные экскурсии», — рассказал Илья Поночевный.

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