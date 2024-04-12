Знаменитости 12 апреля 2024, 12:13 Ани Лорак выступила в Москве на фоне слухов о желании получить российское гражданство Певица Ани Лорак спела в Москве после слухов о желании получить гражданство РФ Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Украинская певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, представила свежий сингл «Танцы» на шоу «Вечерний Звук» в Москве. Видео с выступлением появилось в распоряжении Пятого канала.

Звезда прошлась по красной дорожке, улыбаясь фотографам. Для выхода она выбрала черный образ: объемный пиджак, облегающие брюки и корсет. Обувь на платформе дополнила образ.

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Новая композиция вышла еще в марте. В ней гармонично сочетаются танцевальное настроение и чувственная лирика.

Отвечать на вопросы прессы Лорак отказалась.

Ранее стало известно, что в феврале она подала документы на получение российского гражданства. Кроме того, на Украине предложили лишить певицу звания народной артистки.