Знаменитости 22 марта 2024, 01:41 Лорак и Повалий предложили лишить званий народных артисток Украины Вятрович предложил лишить Лорак и Повалий званий народных артисток Украины РИА «Новости»

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Народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович предложил лишить певиц Анни Лорак и Таисию Повалий званий народных артисток Украины. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Мечта».

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы наказать таких людей. В частности, таким, может символическим, но важным наказанием, как лишение их тех званий, которые им предоставляло украинское государство», — подчеркнул политик.

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Депутата возмутило, что Рада тормозит решение этого вопроса. По его мнению, Россия использует певиц в качестве «информационного оружия, которое воздействует на слабые умы и уши патриотов».

Авторы публикации с сарказмом отметили, что оставшиеся на Украине звезды эстрады не могут «противостоять российской музыкальной пропаганде».

Ранее Вятрович возмутился по поводу того, что на клавиатуре установленного в Верховной раде ноутбука помимо букв английского алфавита были и русские. Он написал в соцсетях, что диджитализация — это хорошо, но вот русских букв там быть не должно.