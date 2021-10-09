Ани Лорак пожаловалась на травлю на Украине

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) в беседе с журналистами телеканала «1+1» объяснила, почему она перестала гастролировать на родине и начала выступать в России. Она призналась, что всему виной нападки соотечественников. Кроме того, Украина показалась ей «тесной».

В первом за последние семь лет интервью украинским СМИИ Ани Лорак заявила, что стала жертвой политических интриг. По мнению артистки, ее «заказали», поэтому она «отошла в сторону». Сейчас, по мнению Ани Лорак, ситуация изменилась и ей можно возвращаться к активной концертной деятельности на родине. Но она подчеркнула, что в свое время на Украине ее никто не защитил, поэтому отказываться от выступлений в России она не будет.

Однако ее заявление стало причиной новой волны хейта. Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк ответил ей гневным постом в Facebook. По его мнению, певица дискредитировала себя выступлениями в России и даже не поняла этого

«Каролина — яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнитной даже девушки — художницы, у которой мало мозгов. Иначе это не называется. Она даже не понимала, почему ′′ее не поддержали украинские политики», — написал Корнелюк. Он отметил, что, возможно, Киеву стоило бы урезать права коллаборационистам с Россией.

В августе 2021 года украинские исполнители впервые отказались выступать на традиционном фестивале «Новая волна» в Сочи. Но Ани Лорак своего участия в концерте не отменила.