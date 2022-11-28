Знаменитости 28 ноября 2022, 00:03 Ангелина Вовк захотела остановить ВСУ с помощью Хрюши и Степашки Вовк захотела поехать на в зону СВО, чтобы остановить украинцев голосами Хрюши и Степашки РИА «Новости»

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Бывшая ведущая «Спокойной ночи, малыши» Ангелина Вовк заявила, что хочет поехать в зону СВО с Хрюшей и Степашкой. Цель поездки — обратиться к украинцам. Об этом она рассказала Борису Корчевникову в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

Телеведущая вспомнила, что в разговоре со своей приятельницей озвучила желание отправиться на фронт в компании известных кукол из передачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюшей и Степашкой. Вовк напомнила, что у нее есть украинская кровь, поэтому ВСУ могут к ней прислушаться.

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«Мне кажется, что, когда зазвучала бы музыка из передачи „Спокойной ночи, малыши“, <…> я бы сказала: „Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь. Что вы делаете?“ — сказала ведущая.

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Вовк считает, что нужно «как-то остановить ту сторону, чтобы они по-другому взглянули на эти события».

Телеведущая Ангелина Вовк ранее обратилась к юмористу Максиму Галкину* с призывом выразить свой протест против спецоперации не на словах, а на деле. По ее мнению, артисту нужно поехать на фронт и воевать за Украину, а не скрываться.

* Максим Галкин признан в России иноагентом.