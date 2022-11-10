Знаменитости 10 ноября 2022, 13:28 «Если ты против, пойди на фронт». Ангелина Вовк дала совет Максиму Галкину Телеведущая Вовк призвала юмориста Галкина отправиться на фронт воевать за Украину РИА «Новости»

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Телеведущая Ангелина Вовк посоветовала юмористу Максиму Галкину* выразить свой протест против политики России и спецоперации не на словах, а на деле и поехать на фронт воевать за Украину. Об этом она заявила в интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-канала «Эмпатия Манучи», сообщил «Царьград».

«Если ты против, пойди на фронт, на украинскую сторону, возьми в руки оружие, воюй. Нет, ты скрылся и начинаешь денежки опять зарабатывать», — выразила свое мнение телеведущая.

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Она оценила и показной героизм жены Галкина*. По мнению телеведущей, Алла Пугачева могла бы сделать что-то героическое на благо страны, но вместо этого певица заботится не о России, а исключительно о себе: построила дом, заработала деньги, чтобы положить их на счета в зарубежных банках.

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«Да, героизм проявлялся в этом, потому что другие, рабы, не могут себе этого позволить на 30 тысяч рублей», — констатировала Ангелина Вовк.

Ранее Вовк обвинила Пугачеву в подлом поступке, после которого их дружбе пришел конец.

* Максим Галкин признан в России иноагентом.