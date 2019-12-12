Анджелина Джоли запретила дочери-трансгендеру видеться с отцом

Большую часть времени дети бывшей звездной пары живут у матери. Они имеют полное право навещать отца, приезжать к нему домой на выходные и праздники. Однако недавно Джоли запретила своей дочери-трансгендеру Шайло съездить к отцу на Рождество.

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Шайло и Питт общаются по телефону почти каждый день. Шайло, которая накануне сменила пол и стала Джоном, мечтала провести Рождество с отцом. Питт тоже хотел встретить праздник с дочерью. Однако голливудская актриса решила, что на Рождество Шайло останется со своими братьями и сестрами.

«Брэд в ярости, что Анджелина блокирует его попытки увидеть Шайло», — рассказал источник издания.

Актриса вместе с детьми отправится в Европу или останется дома в Лос-Анджелесе, отметила «Экспресс-газета».