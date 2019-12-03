Дочь Питта и Джоли официально сменила имя на мужское

Шайло является старшим биологическим ребенком Джоли и Питта. Известно, что еще с четырех лет она стала стремиться носить одежду для мальчиков, просила коротко остричь ей волосы. После появилась и просьба обращаться к ней по мужскому имени.

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Джоли всегда потакала желанию дочери. Отмечается, что последние два года Шайло проходит в частной клинике гормонотерапию для блокировки женского полового созревания.

Теперь отвоеван новый бастион на пути к смене пола: Шайло официально стала Джоном. Однако до операции по смене пола придется подождать еще несколько лет — до совершеннолетия.

Как отметила «Экспресс газета», существует версия, что в Соединенных Штатах есть некая группа знаменитых матерей с детьми, мечтающими о смене пола. Благодаря этому у них якобы есть возможность получать выгодные контракты.