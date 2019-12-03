  • Дочь Питта и Джоли официально сменила имя на мужское

    03 декабря 2019, 18:49

    Ирина Нагайникова

    13-летняя Шайло Джоли-Питт, мечтающая стать мужчиной с четырех лет, официально стала Джоном. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на New Idea.

    Шайло является старшим биологическим ребенком Джоли и Питта. Известно, что еще с четырех лет она стала стремиться носить одежду для мальчиков, просила коротко остричь ей волосы. После появилась и просьба обращаться к ней по мужскому имени.

    Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США

    Подробнее

    Джоли всегда потакала желанию дочери. Отмечается, что последние два года Шайло проходит в частной клинике гормонотерапию для блокировки женского полового созревания.

    Теперь отвоеван новый бастион на пути к смене пола: Шайло официально стала Джоном. Однако до операции по смене пола придется подождать еще несколько лет — до совершеннолетия.

    Как отметила «Экспресс газета», существует версия, что в Соединенных Штатах есть некая группа знаменитых матерей с детьми, мечтающими о смене пола. Благодаря этому у них якобы есть возможность получать выгодные контракты.